Soirée halloween 17 Allées Saint-Sauveur Bazas, 27 octobre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

– 17h : Pioche ! Dès 7 ans

Le petit village de Thiercellieux est en ébullution : des loups-garous se cachent parmi les villageois ! Saurez-vous les reconnaître ? Qui saura incarner la sorcière, Cupidon ou encore le chasseur ??

– 19h30 : Ciné canap’. Dès 12 ans

Venez frissonner de plaisir avec la projection d’un film d’horreur surprise…

Venez déguisés !.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 21:00:00.

17 Allées Saint-Sauveur Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



– 5pm: Pickaxe! Ages 7 and up

The little village of Thiercellieux is in an uproar: werewolves are hiding among the villagers! Can you recognize them? Who will be the witch, Cupid or the hunter?

– 7:30pm: Ciné canap’. Ages 12 and up

Enjoy the thrill of a surprise horror film…

Come dressed up!

– 5pm: ¡Pico! A partir de 7 años

El pueblecito de Thiercellieux está revuelto: ¡los hombres lobo se esconden entre los aldeanos! ¿Podrás descubrirlos? ¿Quién puede hacer de bruja, de Cupido o de cazador?

– 19.30 h: Ciné canap’. A partir de 12 años

Ven a disfrutar de la emoción de una película de terror sorpresa…

¡Ven disfrazado!

– 17h: Pioche! Ab 7 J

Das kleine Dorf Thiercellieux ist in Aufruhr: Werwölfe verstecken sich unter den Dorfbewohnern! Werden Sie sie erkennen können? Wer kann die Hexe, den Amor oder den Jäger verkörpern?

– 19:30 Uhr: Ciné canap’. Ab 12 Jahren

Lassen Sie sich von der Vorführung eines Überraschungs-Horrorfilms erschauern…

Kommen Sie verkleidet!

