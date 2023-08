Atelier informatique avancé 17 Allées Saint-Sauveur Bazas, 8 septembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Le Polyèdre donne rdv à tous les passionnés d’informatique pour des ateliers où vous developperez vos connaissances.

Venez avec votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone portable.

Le thème est choisi par les personnes participant à l’atelier..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 17:00:00. EUR.

17 Allées Saint-Sauveur Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Le Polyèdre welcomes all computer enthusiasts to workshops where you can develop your skills.

Bring your computer, tablet or cell phone.

The theme is chosen by the workshop participants.

Le Polyèdre invita a todos los aficionados a la informática a participar en talleres en los que podrás desarrollar tus habilidades.

Ven con tu ordenador, tableta o teléfono móvil.

El tema lo eligen los participantes en los talleres.

Das Polyeder lädt alle Computerfreunde zu Workshops ein, in denen Sie Ihre Kenntnisse erweitern können.

Bringen Sie Ihren Computer, Ihr Tablet oder Ihr Mobiltelefon mit.

Das Thema wird von den Teilnehmern des Workshops ausgewählt.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT du Bazadais