Atelier avec valérie champigny 17 Allées Saint-Sauveur Bazas, 19 juillet 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Dans le cadre de CAP33, Valérie Champigny, artiste vidéaste, anime un atelier autour de la création et du montage des vidéos.

Venez découvrir la post-production..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 12:00:00. EUR.

17 Allées Saint-Sauveur Médiathèque Le Polyèdre

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of CAP33, video artist Valérie Champigny leads a workshop on video creation and editing.

Come and discover post-production.

En el marco del CAP33, la videoartista Valérie Champigny organiza un taller de creación y montaje de vídeos.

Venga a descubrir los secretos de la postproducción.

Im Rahmen von CAP33 leitet die Videokünstlerin Valérie Champigny einen Workshop rund um die Erstellung und den Schnitt von Videos.

Kommen Sie und lernen Sie die Postproduktion kennen.

