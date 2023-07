Passe la manette 17 Allées Saint-Sauveur Bazas, 19 juillet 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Dans le cadre de CAP33, l’équipe du Polyèdre vous accueille pour jouer à des jeux vidéo, en solo ou en groupe !

Dès 7 ans..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 12:00:00. EUR.

17 Allées Saint-Sauveur Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of CAP33, the Polyèdre team welcomes you to play video games, solo or in a group!

Ages 7 and up.

En el marco del CAP33, el equipo de Polyèdre te invita a jugar a videojuegos, ¡solo o en grupo!

A partir de 7 años.

Im Rahmen von CAP33 empfängt Sie das Team des Polyèdre, um Videospiele zu spielen, allein oder in der Gruppe!

Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT du Bazadais