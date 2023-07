Exposition 17 Allées Saint-Sauveur Bazas, 4 juillet 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Le Polyèdre est heureux d’accueillir une exposition des travaux d’arts plastiques des élèves de la 5ème B du Collège Ausone de Bazas et, plus largement, des traces d’une année passée à réfléchir et à créer en lien avec les Régies de Bazas. Dans le cadre du dispositif « Un artiste, un collège », mené par le collège et le professeur Henri Valès, sous l’égide du département de la Gironde, l’artiste Yves Chaudouët est invité à animer des ateliers pendant l’année scolaire 2022-23 sur le thème : « Transformer le paysage urbain : un écoregard artistique. »

Le vernissage aura lieu le 4 juillet 2023 à 17h30 en présence de Yves Chaudouët..

2023-07-04 fin : 2023-08-26 . EUR.

17 Allées Saint-Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Le Polyèdre is delighted to host an exhibition of visual arts work by students in the 5ème B class at Collège Ausone de Bazas and, more broadly, the traces of a year spent thinking and creating in association with Les Régies de Bazas. As part of the « Un artiste, un collège » program run by the college and teacher Henri Valès, under the aegis of the Gironde département, artist Yves Chaudouët has been invited to lead workshops during the 2022-23 school year on the theme: « Transforming the urban landscape: an artistic ecoregard. »

The vernissage will take place on July 4, 2023 at 5:30pm, in the presence of Yves Chaudouët.

Le Polyèdre se complace en acoger una exposición de los trabajos de artes plásticas de los alumnos de 5º B del Colegio Ausone de Bazas y, más ampliamente, las huellas de un año de reflexión y creación en asociación con las Régies de Bazas. En el marco de la iniciativa « Un artista, un colegio » del colegio y del profesor Henri Valès, bajo los auspicios del departamento de Gironda, el artista Yves Chaudouët ha sido invitado a impartir talleres durante el curso escolar 2022-23 sobre el tema « Transformar el paisaje urbano: una ecorregión artística »

El vernissage tendrá lugar el 4 de julio de 2023 a las 17.30 horas en presencia de Yves Chaudouët.

Le Polyèdre freut sich, eine Ausstellung der Kunstwerke der Schüler der 5ème B des Collège Ausone in Bazas zu beherbergen und im weiteren Sinne die Spuren eines Jahres zu zeigen, in dem sie in Verbindung mit den Régies de Bazas nachgedacht und kreativ gearbeitet haben. Im Rahmen der Maßnahme « Un artiste, un collège », die vom Collège und dem Lehrer Henri Valès unter der Schirmherrschaft des Departements Gironde durchgeführt wird, wird der Künstler Yves Chaudouët eingeladen, im Schuljahr 2022-23 Workshops zum Thema « Transformation der Stadtlandschaft: ein künstlerischer Ecoregard » zu leiten. »

Die Vernissage findet am 4. Juli 2023 um 17.30 Uhr in Anwesenheit von Yves Chaudouët statt.

