Parcours motricité 17 Allée Ernest de Boissière Audenge, mardi 16 janvier 2024.

Audenge Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 10:30:00

fin : 2024-01-16 11:00:00

Un atelier pour bouger, explorer et partager grâce aux différents modules agencés et à l’accompagnement des parents.

Réservé aux enfants de 0-3 ans.

2 créneaux possibles :

– 10h30 à 11h

– 11h15 à 11h45

Inscription obligatoire.

Pour plus de renseignements : 05 57 05 36 27

Un atelier pour bouger, explorer et partager grâce aux différents modules agencés et à l’accompagnement des parents.

Réservé aux enfants de 0-3 ans.

2 créneaux possibles :

– 10h30 à 11h

– 11h15 à 11h45

Inscription obligatoire.

Pour plus de renseignements : 05 57 05 36 27

.

17 Allée Ernest de Boissière Ludothèque

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Coeur Bassin