Parcours motricité 17 Allée Ernest de Boissière Audenge, 2 décembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Un atelier pour bouger, explorer et partager grâce aux différents modules agencés et à l’accompagnement des parents.

Réservé aux enfants de 0-3 ans.

2 créneaux possibles :

– 10h30 à 11h

– 11h15 à 11h45

Inscription obligatoire.

Pour plus de renseignements : 05 57 05 36 27.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 11:45:00. EUR.

17 Allée Ernest de Boissière Ludothèque

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A workshop to move, explore and share thanks to different modules and parental guidance.

For children aged 0-3.

2 possible time slots :

– 10:30 am to 11 am

– 11:15 a.m. to 11:45 a.m

Registration required.

For further information: 05 57 05 36 27

Un taller donde moverse, explorar y compartir gracias a los diferentes módulos y al apoyo de los padres.

Para niños de 0 a 3 años.

2 horarios posibles:

– 10h30 a 11h00

– de 11.15 h a 11.45 h

Inscripción obligatoria.

Para más información: 05 57 05 36 27

Ein Workshop zum Bewegen, Erkunden und Austauschen mithilfe verschiedener Module und der Begleitung durch die Eltern.

Nur für Kinder von 0-3 Jahren.

2 mögliche Zeitfenster :

– 10:30 bis 11:00 Uhr

– 11:15 bis 11:45 Uhr

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Für weitere Informationen: 05 57 05 36 27

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Coeur Bassin