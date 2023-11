Soirée Jeux de société – Donjon et Taverne 17 allée du stade Ernolsheim-Bruche, 1 décembre 2023, Ernolsheim-Bruche.

Ernolsheim-Bruche,Bas-Rhin

Jeux de société sur le thème de donjons et tavernes pour petits et grands, goûter et boissons..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

17 allée du stade

Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est



Dungeons and taverns-themed board games for young and old, snacks and drinks.

Juegos de mesa sobre el tema de las mazmorras y tabernas para grandes y pequeños, aperitivos y bebidas.

Gesellschaftsspiele zum Thema « Dungeons and Taverns » für Jung und Alt, Snacks und Getränke.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig