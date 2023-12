Cet évènement est passé Marché hebdomadaire 17 Allée du Stade Ernolsheim-Bruche Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-12 16:00:00

fin : 2023-12-24 19:00:00 . Tous les mercredi, venez retrouver un boucher-charcutier (C.Bodin de Schnersheim), un maraicher bio (Jardins de la Montagne Verte), un commerce artisanal (le Jus de la Vigne), un biscuitier bio (P’tit bout d’Alsace), commerçante en prêt à porter (Mme Rouillon). Tous les 15 jours une productrice de savon bio et occasionnellement un apiculteur d’Ernolsheim. EUR.

17 Allée du Stade

Ernolsheim-Bruche
67120
Bas-Rhin
Grand Est

