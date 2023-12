Festival de la Chanson à Texte de Montcuq : Dorothée Daniel, Garance, Sophie Le Cam, Marie-Thérèse Orain, Raphaëlle Saudinos chantent Boby Lapointe 17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc, 19 juillet 2024, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19

fin : 2024-07-19

Avec Dorothée Daniel (piano et arrangements), Garance, Marie-Thérèse Orain, Raphaëlle Saudinos, Sophie Le Cam. Paroles et musique : Boby Lapointe. Ma rencontre avec l’artiste est passée par la télé et une présentation d’un extrait de Tirez sur le pianiste de Truffaut où il est accompagné à l’image par Charles Aznavour au piano et chante Avanie et Frambois‘ avec sous-titre… Mais c’est bien longtemps après que j’ai réalisé de quelle couleur était son esthète nivernais (habitant de Nevers, France, si vous ne ‘voyez’, essayez à l’oral). Si vous avez retrouvé vos ‘microsillons’, on devrait pouvoir mesurer quelles chansons vous plébiscitez… Là sur ce CD il y en a 6 sur 14 que je me passerais bien en boucle. Bien sûr les cinq interprètes ont posé leur empreinte sur les chansons, mais elles l’ont fait en finesse. Juste pour que l’on s’aperçoive que d’autres peuvent les chanter avec respect, sans hommages, parce qu’elles sont bonnes.

Je garde donc pour Mon Plaisir : Madam’ mado m’a dit, au moins pour les quatre derniers mots, Revanche parce qu’elle supporte d’être chantée faux et à tue-tête (essayez, ça soulage), Comprend qui peut parce que c’est une belle chanson d’amour, Ça va ça vient pour sa tendresse, Avanie et framboise pour ces ‘davantage d’avantages’ qui ‘avantagent davantage’ et bien sûr Ta Katie t’a quitté pour l’exercice de diction et le réveille-matin. Les autres je me les garde pour quand J’ai fantaisie d’un p’tit brin de fantaisie ou une Insomnie… Et je viens d’imaginer que ce serait bien si pour quelques fêtes d’écoles de fin d’année il y ait quelques enseignants qui fassent avec leurs élèves un spectacle avec des chansons de Boby Lapointe : vous imaginez un chœur mixte d’une vingtaine d’enfants entonnant La Maman des poissons ou Revanche….

Avec Dorothée Daniel (piano et arrangements), Garance, Marie-Thérèse Orain, Raphaëlle Saudinos, Sophie Le Cam. Paroles et musique : Boby Lapointe. Ma rencontre avec l’artiste est passée par la télé et une présentation d’un extrait de Tirez sur le pianiste de Truffaut où il est accompagné à l’image par Charles Aznavour au piano et chante Avanie et Frambois‘ avec sous-titre… Mais c’est bien longtemps après que j’ai réalisé de quelle couleur était son esthète nivernais (habitant de Nevers, France, si vous ne ‘voyez’, essayez à l’oral). Si vous avez retrouvé vos ‘microsillons’, on devrait pouvoir mesurer quelles chansons vous plébiscitez… Là sur ce CD il y en a 6 sur 14 que je me passerais bien en boucle. Bien sûr les cinq interprètes ont posé leur empreinte sur les chansons, mais elles l’ont fait en finesse. Juste pour que l’on s’aperçoive que d’autres peuvent les chanter avec respect, sans hommages, parce qu’elles sont bonnes.

Je garde donc pour Mon Plaisir : Madam’ mado m’a dit, au moins pour les quatre derniers mots, Revanche parce qu’elle supporte d’être chantée faux et à tue-tête (essayez, ça soulage), Comprend qui peut parce que c’est une belle chanson d’amour, Ça va ça vient pour sa tendresse, Avanie et framboise pour ces ‘davantage d’avantages’ qui ‘avantagent davantage’ et bien sûr Ta Katie t’a quitté pour l’exercice de diction et le réveille-matin. Les autres je me les garde pour quand J’ai fantaisie d’un p’tit brin de fantaisie ou une Insomnie… Et je viens d’imaginer que ce serait bien si pour quelques fêtes d’écoles de fin d’année il y ait quelques enseignants qui fassent avec leurs élèves un spectacle avec des chansons de Boby Lapointe : vous imaginez un chœur mixte d’une vingtaine d’enfants entonnant La Maman des poissons ou Revanche…

20 EUR.

17 allée des platanes Collège Jean-Jacques Faurie

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Cahors – Vallée du Lot