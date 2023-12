Festival de la Chanson à Texte de Montcuq : Claudine Lebègue chante Dalida 17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc, 19 juillet 2024, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19

fin : 2024-07-19

Je ne suis pas une imitatrice et je n’ai pas la voix de Dalida. Je suis, pourrait-on dire, quasi tout son contraire. Alors ! J’aime les différences, les oppositions.

Et l’idée d’arpenter les trottoirs de cette extraordinaire tragédienne qui chante et parle en arabe, en hébreu, en italien, en français, droite et sombre, de mettre en lumière le noir et blanc de cette véritable boule à facettes, est un pari que je prends avec jubilation et respect.

Mon monde de capuche Perfecto Gitanes et uppercut, viendra se frotter au sien en toute sincérité. Alexandre Leitao le Milord du branle – poumon sera mon homme-orchestre, mon Hidalgo aux boutons de nacre, mon Gigi. Et nous ferons flirter Disco avec Musette. Nous ferons rimer la scène avec la rue. Nous ferons, nous ferons, nous ferons beaucoup et tout ce que nous pourrons. Voilà. Ce spectacle aurait pu s’appeler « Tout Dalida et son contraire ».

Hommage à la chanteuse donc, et hommage à son public aussi. Son public chéri qui pourra s’il le souhaite, participer à quelques petites festivités telles que :

– Offrandes sur petit autel avec sa minute consacrée

– Karaoké général

– Danse collective éclairée à la lampe électrique

– Tenues extraordinaires…

Je convierai également certains soirs, des invité.e.s surprises. Ce sera selon le destin… naturellement..

EUR.

17 allée des platanes Collège Jean-Jacques Faurie

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Cahors – Vallée du Lot