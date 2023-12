Une journée particulière 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence, 29 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-29 20:00:00

fin : 2024-01-30

Adaptation du film culte d'Ettore Scola sorti en 1977, une journée particulière mis en scène par Lilo Baur unit Laetitia Casta et Roschdy Zem dans un moment de grâce intime.

Adaptation du film culte d’Ettore Scola sorti en 1977, une journée particulière mis en scène par Lilo Baur unit Laetitia Casta et Roschdy Zem dans un moment de grâce intime.

Le 6 mai 1938, Hitler rencontre Mussolini à Rome. Tout le quartier est dans la rue pour assister à l’événement sauf Antonietta et Gabriele, restés seuls dans leur immeuble. Par hasard, ils vont faire connaissance, se parler, se livrer : elle, l’épouse trompée, mère de six enfants et fan du Duce, lui le journaliste homosexuel mis au ban de la société et quitté par son amant. Cette improbable rencontre va rapprocher ces deux êtres que tout oppose. Laetitia Casta et Roschdy Zem, servent le texte puissant d’Ettore Scola qui fait résonner l’intime avec la grande Histoire et fait entendre les questions fondamentales de la condition de la femme et de la place de l’homosexualité dans nos sociétés.

EUR.

17-21 Rue De l’Opéra Théâtre du Jeu de Paume

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



