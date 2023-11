Bérénice 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence, 12 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Fidèle des théâtres, Muriel Mayette-Holtz revient au Jeu de Paume avec une Bérénice royalement contemporaine incarnée à la perfection par Carole Bouquet..

2023-12-12 11:00:00 fin : 2023-12-12 . EUR.

17-21 Rue De l’Opéra Théâtre du Jeu de Paume

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Muriel Mayette-Holtz returns to the Jeu de Paume with a royally contemporary Berenice, played to perfection by Carole Bouquet.

Muriel Mayette-Holtz regresa al Jeu de Paume con una Bérénice contemporánea, interpretada a la perfección por Carole Bouquet.

Als treue Theaterbesucherin kehrt Muriel Mayette-Holtz mit einer königlich zeitgenössischen Bérénice, die von Carole Bouquet perfekt verkörpert wird, an das Jeu de Paume zurück.

