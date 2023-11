Gala Affaire de Comédie 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence, 7 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le gala Affaire de Comédie au prestigieux Théâtre du Jeu de Paume ! Une soirée de stand-up dans un cadre exceptionnel avec un mélange d’artistes les plus talentueux du moment, notamment des artistes de la troupe du Jamel Comedy Club !.

2023-12-07 19:00:00 fin : 2023-12-07 21:30:00. EUR.

17-21 Rue De l’Opéra Théâtre du Jeu de Paume

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Affaire de Comédie gala at the prestigious Théâtre du Jeu de Paume! An evening of stand-up comedy in an exceptional setting, with a mix of today’s most talented performers, including artists from the Jamel Comedy Club troupe!

¡La gala Affaire de Comédie en el prestigioso Théâtre du Jeu de Paume! Una velada de stand-up comedy en un marco excepcional con una mezcla de los artistas más talentosos del momento, ¡incluidos artistas de la troupe del Jamel Comedy Club!

Die Gala Affaire de Comédie im prestigeträchtigen Théâtre du Jeu de Paume! Ein Stand-up-Abend in einem außergewöhnlichen Rahmen mit einer Mischung aus den talentiertesten Künstlern der Gegenwart, darunter auch Künstler aus der Truppe des Jamel Comedy Club!

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence