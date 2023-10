Hansel & Gretel 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence, 30 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Créée par l’opéra de Dijon, cette version de Hansel et Gretel vous entraîne dans la forêt graphique du célèbre dessinateur lorenzo mattotti, entre conte, opéra et bd. Ensorcelant.. Enfants

2023-11-30 19:00:00 fin : 2023-11-30 . EUR.

17-21 Rue De l’Opéra Théâtre du Jeu de Paume

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Created by the Dijon Opera, this version of Hansel and Gretel takes you into the graphic forest of renowned cartoonist Lorenzo Mattotti, a cross between fairy tale, opera and comic strip. Bewitching.

Creada por la Ópera de Dijon, esta versión de Hansel y Gretel le adentra en el bosque gráfico del célebre dibujante Lorenzo Mattotti, un cruce entre cuento de hadas, ópera y cómic. Hechizante.

Diese von der Oper in Dijon uraufgeführte Version von Hänsel und Gretel führt Sie in den grafischen Wald des berühmten Zeichners Lorenzo Mattotti, zwischen Märchen, Oper und Comic. Betörend.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence