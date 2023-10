Vivaldi – Café Zimmermann 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Programme 100% Vivaldi avec l’ensemble baroque café Zimmermann, qui façonne un spectacle original à base d’airs et concertos du maître vénitien..

2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-23 . EUR.

17-21 Rue De l’Opéra Théâtre du Jeu de Paume

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A 100% Vivaldi program with the café Zimmermann baroque ensemble, creating an original show based on arias and concertos by the Venetian master.

Un programa 100% Vivaldi con el conjunto barroco del café Zimmermann, que ofrecerá un espectáculo original basado en arias y conciertos del maestro veneciano.

Ein 100%iges Vivaldi-Programm mit dem Barockensemble Café Zimmermann, das eine originelle Show aus Arien und Konzerten des venezianischen Meisters gestaltet.

