17 & 18 Septembre 2021 – DREAM NATION FESTIVAL – OPEN AIR – PARIS LE BOURGET

Dream Nation Festival, l’incontournable rendez-vous annuel des cultures électroniques, se tiendra les vendredi 17 et samedi 18 septembre prochains dans un format 100% inédit à ciel ouvert. Cette année, le festival vous réserve encore son lot d’émerveillements dans un spot aérien unique en prenant d’assaut l’emblématique Parc des Expositions Paris Le Bourget. C’est au rythme du meilleur de la Techno, Trance, Bass Music et Hard Music qu’une quarantaine d’artistes se relaieront derrière les platines incarnés par les précurseurs, poids lourds et têtes d’affiches de demain. Déployé sur plus de 30 000m2, l’événement vous promet un voyage onirique au décor spectaculaire, scénographies impressionnantes, augmenté d’installations vidéo et mapping 3D. Le tout accompagné de shows circassiens à couper le souffle. Alors, prêt à tenter l’expérience ? #OneDreamOneNation ——————————- ■ ■ LINE UP ■■ —————————— **VENDREDI 17 SEPTEMBRE** Paula Temple x Snts | Warface | Anime x Mad Dog | Act of rage | Rooler | Manu Le Malin | Paul Seul ( Casual Gabberz) | Le Bask | Radium x Maissouille | Jacidorex | Airod | D-Fence | The Satan | SHDW & Obscure Shape | Cleric | Remzcore | Vortek’s x Venom | Sentimental rave | Von bikrav | Stranger | Cassie Raptor | Pawlowski | Lacchesi | Opäk | Alys | Thomas Delecroix … **SAMEDI 18 SEPTEMBRE** Eptic | Dirtyphonics | Hilight Tribe | Captain Hook | Doctor P | Trampa x Badklaat | Ajja | Avalon | Killbox (Ed Rush x Audio) | Phace x Misanthrop | Morten Granau | Phaxe | Samplifire x Ivory | Majistrate x Upgrade x Nu Elementz | Graviity | Unlogix | Clouds | CJ Bolland | D.Carbone | Elisa Do Brasil | Niveau Zero | Otezuka | Tom Neptunes x Sylvermay | ILLNURSE | ROÜGE | Trudge Live | Chlär | Balagan ——————————– ●● INFOS PRATIQUES ●● ——————————- **PARC DES EXPOSITIONS PARIS LE BOURGET** Carrefour Charles Lindbergh 93350 Le Bourget Gare RER : Le Bourget Horaires: 20H-7H ————————- ●● + D’INFOS ●● ————————————————- [www.dreamnation.fr](https://www.dreamnation.fr/) Event Facebook : [[http://bit.ly/DN21-FB](http://bit.ly/DN21-FB)](http://bit.ly/DN21-FB) Billetterie : [[http://bit.ly/DN21-TICKETS](http://bit.ly/DN21-TICKETS)](http://bit.ly/DN21-TICKETS)

A partir de 31,90€

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Parc des Expositions Paris Le Bourget Carrefour Charles Lindbergh, 93350 Le Bourget Le Bourget Seine-Saint-Denis



2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T07:00:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T07:00:00