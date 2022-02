17/03 La P’tite Cantine Borderline Fabrika Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

17/03 La P'tite Cantine

Borderline Fabrika, le jeudi 17 mars 2022

Borderline Fabrika, le jeudi 17 mars à 12:00

Pour 14€, goûtez un repas: entrée, plat, dessert préparé pas l’association GEM Phoenix. L’association GEM Phoenix rassemble des personnes vivants avec une fragilité psychique autour d’activités culturelles et de loisirs pour sortir de l’isolement, retrouver du lien social et des compétences. Dès janvier 2022, le GEM phoenix pose ses gamelles et ses moules à tartes un jeudi par mois à Borderline Fabrika.

14€, sur réservation, maximum 30 personnes

Borderline Fabrika, 64 Boulevard de Gaulle, Hendaye

2022-03-17T12:00:00 2022-03-17T13:30:00

