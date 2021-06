Alençon musée des beaux arts et de la dentelle Alençon, Orne 17ᵉ Nuit européenne des musées musée des beaux arts et de la dentelle Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

17ᵉ Nuit européenne des musées musée des beaux arts et de la dentelle, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Alençon. 17ᵉ Nuit européenne des musées

musée des beaux arts et de la dentelle, le samedi 3 juillet à 18:00

Ce grand rendez-vous annuel du ministère de la Culture aura lieu le samedi 3 juillet prochain. À cette occasion le musée ouvrira exceptionnellement ses portes de 18 h à minuit. De nombreux dispositifs de médiation ludiques seront en libre accès dans les salles du musée et une visite guidée sur la dentelle avec une interprète en Langue des Signes Française de l’association E.L.S.A. sera proposée à 18 h 30 (sur réservation). Tout au long de la soirée, les visiteurs pourront également participer à un cluedo pour percer les mystères de la dentelle au point d’Alençon (sans réservation). _À noter :_ le public pourra également découvrir à l’occasion de cette soirée, une vidéo inédite intitulée Musée en musique. Cette visite virtuelle et musicale des collections du musée est le fruit du travail d’un petit collectif d’artistes enseignants du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la CUA : Laure Balteaux (violoncelle), Thierry Besnard (clarinette), Yvanne Girard (alto) et Julie Valognes (flûte). Outre la reprise de plusieurs chorals de Jean-Sébastien Bach, ils ont fait appel au compositeur Martin Moulin, pour décliner une suite de variations sonores, faisant référence à la musique écrite de nos jours, d’esthétique contemporaine.

Entrée libre. Réservation pour la visite guidée au 02 33 32 40 07

Après une édition 2020 numérique, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la Communauté Urbaine d’Alençon se prépare à accueillir de nouveaux les visiteurs pour la 17ᵉ Nuit européenne des musées. musée des beaux arts et de la dentelle musée des beaux arts et de la dentelle Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu musée des beaux arts et de la dentelle Adresse musée des beaux arts et de la dentelle Ville Alençon lieuville musée des beaux arts et de la dentelle Alençon