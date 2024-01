16h04 : Ramène ta science Bibliothèque Assia Djebar Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 24 janvier 2024

de 16h04 à 17h30

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Entre manteaux, écharpes et bonnets, on frotte un peu et ça crépite ! C’est de saison, partons à la recherche de ce qui met de l’électricité dans l’air !

Le mercredi 24 janvier à 16h04, inscription sur place une heure avant

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

libre de droits 16h04-electricite