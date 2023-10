16h04 : Djeb’art Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 16h04 : Djeb’art Bibliothèque Assia Djebar Paris, 8 novembre 2023, Paris. Le mercredi 08 novembre 2023

de 16h04 à 17h30

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Découvre chaque mois un univers d’artiste et créé ta propre œuvre pendant le Djeb’art. Le mercredi 08 novembre à 16h04. Hervé Tullet, c’est un illustrateur-auteur de livres pour enfants, et un performeur. Hervé Tullet, il crée plein de trucs et de machins bariolés à partir des teintes primaires. Et nous, on va s’en inspirer pour mettre de la couleur dans nos vies ! Le mercredi 08 novembre à 16h04 Pour les 6-12 ans Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

