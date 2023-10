16h04 : Ciné pop Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 16h04 : Ciné pop Bibliothèque Assia Djebar Paris, 25 octobre 2023, Paris. Le mercredi 19 juin 2024

de 16h04 à 17h30

Le mercredi 15 mai 2024

de 16h04 à 17h30

Le mercredi 17 avril 2024

de 16h04 à 17h30

Le mercredi 20 mars 2024

de 16h04 à 17h30

Le mercredi 17 janvier 2024

de 16h04 à 17h30

Le mercredi 20 décembre 2023

de 16h04 à 17h30

Le mercredi 15 novembre 2023

de 16h04 à 17h30

Le mercredi 25 octobre 2023

de 16h04 à 17h30

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

La séance pour les enfants : un fauteuil, un bon film, du pop-corn eeet….action ! 25 places Les mercredis à 16h04 : 25 octobre

15 novembre

20 décembre

17 janvier

20 mars

17 avril

15 mai

19 juin Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

Bibliothèque Assia Djebar Ciné POP Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Assia Djebar Adresse 1 rue Reynaldo Hahn Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Assia Djebar Paris latitude longitude 48.8492559915638,2.41215901561648

Bibliothèque Assia Djebar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/