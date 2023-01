16h04 : Ateliers Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

16h04 : Ateliers Bibliothèque Assia Djebar, 18 janvier 2023, Paris. Le mercredi 18 janvier 2023

de 16h04 à 17h30

. gratuit

Nos nouveaux bacs pour ranger les livres du Cube manquent cruellement de couleur… mais ça tombe bien : peinture, crayons, papiers collés, on a tout ce qu’il faut pour que vous les décoriez ! Le mercredi 18 janvier à 16h04 Pour les 6-12 ans – inscription sur place Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 01 84 82 19 50 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

