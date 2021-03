16ème Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP) Paris en Ligne, 26 mars 2021-26 mars 2021, Paris.

16ème Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP) ——————————————————— ### La SPAP, organisée par Générations Futures et plus de 50 associations partenaires, se déroulera du 20 au 30 mars 2021. Le programme de cette semaine : ? « Graines d’artistes » : concours artistique à destination des enfants et des ados ? « Grand défi en ligne » : 10 actions à réaliser pour vous familiariser avec les alternatives aux pesticides ? Des centaines d’évènements locaux partout en France : ciné-débats, conférences, expositions, visites de fermes, balades, ateliers, marchés… ? Certains évènements auront lieu sur le terrain – si la situation sanitaire le permet – tandis que d’autres se tiendront en ligne, notamment des webinaires et des ciné-débats sur la plateforme IMAGO, nouveauté de l’édition 2021 ! Près de chez nous, deux évènements à Montreuil : – Débat, Montreuil,par par Bio Consom’acteurs **vendredi 26 mars 2021 / 9h00 – 10h00** Évènement en ligne Rendez-vous vendredi 26 mars 2021 de 9h00 à 10h00 à l’occasion de la 16e semaine pour les alternatives aux pesticides #SPAP ! Au thème cette année, la souveraineté alimentaire. Nous vous proposons de nous concentrer sur l’un des thèmes clefs de cette question fondamentale : la relocalisation de la production. Ce café conso virtuel sera l’occasion de se retrouver, peu importe où nous habitons, pour échanger sur ces grands enjeux sociétaux autour de la souveraineté alimentaire ! À très vite :-) S’inscrire : [https://www.helloasso.com/associations/bio-consom-acteurs/evenements/cafe-conso-virtuel-special-spap-la-souverainete-alimentaire](https://www.helloasso.com/associations/bio-consom-acteurs/evenements/cafe-conso-virtuel-special-spap-la-souverainete-alimentaire) – Conférence/Débat Montreuil, Île-de-France, France **samedi 27 mars 2021 / 12h00** Évènement en ligne : [https://www.bioconsomacteurs.org/conference-mcvac-se-nourrir-demain-macvac-paris-19](https://www.bioconsomacteurs.org/conference-mcvac-se-nourrir-demain-macvac-paris-19) L’alimentation est au cœur des enjeux de notre #société. Il y a près d’un siècle, l’#agriculture a pris un tournant industriel qui a généralisé la #consommation de masse sans se soucier des conséquences écologiques. Que souhaitons-nous pour notre futur ? Parce qu’il n’est pas trop tard pour inverser la tendance, l’avenir de la #planète commence maintenant, dans notre #assiette. À très vite pour en échanger ! (événement en ligne organisé par la Macvac Paris 19e) ? Retrouvez toutes les informations sur [https://www.semaine-sans-pesticides.fr/](https://www.semaine-sans-pesticides.fr/) ? Abonnez-vous à Semaine pour les alternatives aux pesticides, la page dédiée à l’événement, pour ne rien louper ! Et sur Instagram : @alternatives_pesticides. Les 50 assiciations partenaires : Greenpeace France Fondation pour la Nature et l’Homme Jardiner autrement botanic® Terre de Liens Fondation Léa Nature Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France Office français de la biodiversité FNAB – Fédération Nationale d’Agriculture Biologique Réseau Ecole et Nature LPO France Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs Eau et Rivieres de Bretagne Refedd Biocoop Bjorg Groupe Ecocert Nature et Progrés La Mutuelle Familiale CFSI Comité Français pour la Solidarité Internationale Bio Consom’acteurs Humanité et Biodiversité MABD Pesticide Justice La Fête des Possibles Confédération Paysanne Syndicat de la Vallée du Blavet Alerte Medecins Pesticides Fcpe Les Amis de la Terre France Phyto Victimes Fondation Famille Lemarchand Union nationale des CPIE Moulin Marion 1% for the Planet France Adalia asbl Fermes d’Avenir Solagro Réseau Cocagne – Jardins de Cocagne

