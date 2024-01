16ème Salon du Vin et Produits du terroir le palace Saint-Dizier, samedi 10 février 2024.

16ème Salon du Vin et Produits du terroir Le CO Saint-Dizier Natation organise son salon du vin les 10 et 11 Février 2024 Vins de toute la France et gourmandises sucrées et salées. 10 et 11 février le palace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T11:00:00+01:00 – 2024-02-10T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:00:00+01:00

le palace 1, rue des Bragards Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 05 23 07 »}, {« type »: « email », « value »: « c.o.s.d-natation@orange.fr »}]

Salonduvin Saint-Dizier