16ème Salon des vins et accords gourmands Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

16ème Salon des vins et accords gourmands Chantilly, 9 avril 2022, Chantilly. 16ème Salon des vins et accords gourmands Chantilly

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-10 20:00:00

Chantilly Oise 5 5 La 16ème édition du salon des vins et accords gourmands se déroulera dans le beau cadre de l’hippodrome de Chantilly.

Au programme:

-40 exposants de la France entière

-Dégustation gratuite de tous les produits

-Vente à emporter

-Restauration sur place le samedi et dimanche La 16ème édition du salon des vins et accords gourmands se déroulera dans le beau cadre de l’hippodrome de Chantilly.

Au programme:

-40 exposants de la France entière

-Dégustation gratuite de tous les produits

-Vente à emporter

-Restauration sur place le samedi et dimanche +33 6 20 86 37 29 http://www.pegaseocvp.fr/?p=xndmlsdmpjux La 16ème édition du salon des vins et accords gourmands se déroulera dans le beau cadre de l’hippodrome de Chantilly.

Au programme:

-40 exposants de la France entière

-Dégustation gratuite de tous les produits

-Vente à emporter

-Restauration sur place le samedi et dimanche Pegase OCVP

Chantilly

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Chantilly, Oise Autres Lieu Chantilly Adresse Ville Chantilly lieuville Chantilly Departement Oise

Chantilly Chantilly Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantilly/

16ème Salon des vins et accords gourmands Chantilly 2022-04-09 was last modified: by 16ème Salon des vins et accords gourmands Chantilly Chantilly 9 avril 2022 Chantilly Oise

Chantilly Oise