16ÉME RANDONNÉE PÉDESTRE SEMI-NOCTURNE Saint-Maixent Saint-Maixent Catégories d’évènement: Saint-Maixent

Sarthe

16ÉME RANDONNÉE PÉDESTRE SEMI-NOCTURNE Saint-Maixent, 30 juillet 2022, Saint-Maixent. 16ÉME RANDONNÉE PÉDESTRE SEMI-NOCTURNE Saint-Maixent

2022-07-30 – 2022-07-30

Saint-Maixent Sarthe Saint-Maixent 16éme randonnée pédestre semi-nocturne, 2 parcours sur St Maixent. Plateau repas à l’arrivée à la salle des fêtes, sur réservation. Organisé par Générations Mouvement en collaboration avec la commune. +33 2 43 93 73 87 16éme randonnée pédestre semi-nocturne, 2 parcours sur St Maixent. Plateau repas à l’arrivée à la salle des fêtes, sur réservation. Organisé par Générations Mouvement en collaboration avec la commune. Saint-Maixent

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Maixent, Sarthe Autres Lieu Saint-Maixent Adresse Ville Saint-Maixent lieuville Saint-Maixent Departement Sarthe

Saint-Maixent Saint-Maixent Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maixent/

16ÉME RANDONNÉE PÉDESTRE SEMI-NOCTURNE Saint-Maixent 2022-07-30 was last modified: by 16ÉME RANDONNÉE PÉDESTRE SEMI-NOCTURNE Saint-Maixent Saint-Maixent 30 juillet 2022 SAINT-MAIXENT sarthe

Saint-Maixent Sarthe