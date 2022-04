16ème randonnée du muguet Chantelle Chantelle Catégories d’évènement: Allier

Chantelle

16ème randonnée du muguet Chantelle, 8 mai 2022, Chantelle. 16ème randonnée du muguet Chantelle

2022-05-08 – 2022-05-08

Chantelle Allier Chantelle Réservé aux véhicules de plus de 25 ans ou d’exception.

Parcours d’environ 100km avec visites matin et après-midi.

Repas tiré du coffre. vieillessoupapesdechantelle@gmail.com +33 7 77 37 28 75 https://www.vieilles-soupapes-chantelle.fr/ Chantelle

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Chantelle Autres Lieu Chantelle Adresse Ville Chantelle lieuville Chantelle Departement Allier

Chantelle Chantelle Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantelle/

16ème randonnée du muguet Chantelle 2022-05-08 was last modified: by 16ème randonnée du muguet Chantelle Chantelle 8 mai 2022 Allier Chantelle

Chantelle Allier