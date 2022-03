16eme Promenade des fines bouches Rosenwiller Rosenwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosenwiller Bas-Rhin Rosenwiller EUR Une promenade de 7 Km vallonnée et tranquille aux détours surprenants et colorés vous est proposée par les vignerons de Rosenwiller. Un instant nature agrémenté de pauses gastronomiques et de vins fins du village à chaque kilomètre ! Départ toutes les 15 mins de 10h15 à 13h30 Info : nouveau parcours ! Inscription possible en ligne : https://bit.ly/3CXEmEE Bon de réservation en téléchargement et à renvoyer avant le 1er mai 2022 Un instant au coeur de la nature sur 7 km agrémenté de pauses gastronomiques et de vins fins du village à chaque kilomètre ! +33 3 88 49 23 78 Une promenade de 7 Km vallonnée et tranquille aux détours surprenants et colorés vous est proposée par les vignerons de Rosenwiller. Un instant nature agrémenté de pauses gastronomiques et de vins fins du village à chaque kilomètre ! Départ toutes les 15 mins de 10h15 à 13h30 Info : nouveau parcours ! Inscription possible en ligne : https://bit.ly/3CXEmEE Bon de réservation en téléchargement et à renvoyer avant le 1er mai 2022 Rosenwiller

