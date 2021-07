Ebersmunster Ebersmunster Bas-Rhin, Ebersmunster 16ème marché aux puces Ebersmunster Ebersmunster Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ebersmunster

16ème marché aux puces Ebersmunster, 15 août 2021, Ebersmunster. 16ème marché aux puces 2021-08-15 06:00:00 – 2021-08-15

Le Football Club d'Ebersmunster organise son 16ème marché aux puces dans les rues de la commune avec buvette, repas de midi grillades sur assiette ou sandwich) et tartes flambées à partir de 17h.

+33 7 86 27 13 73

