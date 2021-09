Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier 16ÈME JOURNÉE NATIONALE DU MYÉLOME Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

16ÈME JOURNÉE NATIONALE DU MYÉLOME Montpellier, 9 octobre 2021, Montpellier. 16ÈME JOURNÉE NATIONALE DU MYÉLOME 2021-10-09 – 2021-10-09

Montpellier Hérault EUR 0 0 La 16ème Journée Nationale du Myélome (JNM), organisée par l’AF3M avec le soutien de l’IFM, aura lieu de nouveau cette année en présentiel dans 26 villes de France dont Montpellier, le samedi 9 octobre 2021 de 13h30 à 18h00. La première partie de l’après-midi sera consacrée à la maladie, son diagnostic et ses traitements. La seconde partie intitulée «Construire son bien-être malgré le myélome» nous permettra une fois de plus d’aborder l’importance des soins de support pour les malades du myélome et les bénéfices qu’ils peuvent en retirer. Accueil dès 12h30 Port du masque obligatoire – Pass sanitaire obligatoire La 16ème Journée Nationale du Myélome (JNM), organisée par l’AF3M avec le soutien de l’IFM, aura lieu de nouveau cette année en présentiel dans 26 villes de France dont Montpellier, le samedi 9 octobre 2021 de 13h30 à 18h00. Accueil Jnm La 16ème Journée Nationale du Myélome (JNM), organisée par l’AF3M avec le soutien de l’IFM, aura lieu de nouveau cette année en présentiel dans 26 villes de France dont Montpellier, le samedi 9 octobre 2021 de 13h30 à 18h00. La première partie de l’après-midi sera consacrée à la maladie, son diagnostic et ses traitements. La seconde partie intitulée «Construire son bien-être malgré le myélome» nous permettra une fois de plus d’aborder l’importance des soins de support pour les malades du myélome et les bénéfices qu’ils peuvent en retirer. Accueil dès 12h30 Port du masque obligatoire – Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville 43.60572#3.91745