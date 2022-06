16ème foire bio à Capdenac-Le-Haut Capdenac Capdenac Catégories d’évènement: 46100

Capdenac

2022-07-10

2022-07-10 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-10 19:30:00 19:30:00

Capdenac 46100 Capdenac EUR 11h- Ballade botanique du jardin médiéval avec confection d’un Pesto. Conférences: 10h00 « Les bienfaits d’une eau de qualité ».

14h30 « Santé préventive et méthodes naturelles ».

15h45 « Les bienfaits de la pierre shungite »

17h00 « Champs magnétiques pulsé » Animations, conférences, ateliers enfants et adultes

Stands de produits biologiques

Echoppe gauloise pour les enfants

Restauration sur place

Capdenac

