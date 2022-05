16ème Festiv’Arcandiers Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Cher

Vailly-sur-Sauldre Cher Les Arcandiers du Pays Fort vous donnent rendez-vous pour la 16ème édition du “Festiv’Arcandiers” au stade Henri Baudet. Programmation :

“Todo esta aqui”

“Les 3 Fromages”

“La caravane passe”

Le "Festiv'Arcandiers" de Vailly-sur-Sauldre est de retour cette année pour sa 16ème édition. lesarcandiersdupaysfort@gmail.com +33 6 73 06 34 97 http://festival-arcandiers.pagesperso-orange.fr/

“Todo esta aqui”

“Les 3 Fromages”

“La caravane passe”

©lesarcandiersdupaysfort

