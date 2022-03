16ÈME FESTIVAL “MUSIQUES ENTRE TERRE ET MER” Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

16ÈME FESTIVAL “MUSIQUES ENTRE TERRE ET MER” Palavas-les-Flots, 6 mars 2022, Palavas-les-Flots. 16ÈME FESTIVAL “MUSIQUES ENTRE TERRE ET MER” Palavas-les-Flots

2022-03-06 – 2022-03-06

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots 18h 16ème Festival Musiques entre Terre et Mer Musiques traditionnelles des balkans par le quartet Padashti Lista Église Saint-Pierre Offert par la Ville Infos : 04 67 50 42 23 Les places seront à retirer à partir du 14 février pour les résidents palavasiens et à partir du 21 février pour tous auprès du service de la culture au 46 av. de l’étang du Grec du lundi au vendredi. 18h 16ème Festival Musiques entre Terre et Mer Musiques traditionnelles des balkans par le quartet Padashti Lista Église Saint-Pierre Offert par la Ville Infos : 04 67 50 42 23 Les places seront à retirer à partir du 14 février pour les résidents palavasiens et à partir du 21 février pour tous auprès du service de la culture au 46 av. de l’étang du Grec du lundi au vendredi. 18h 16ème Festival Musiques entre Terre et Mer Musiques traditionnelles des balkans par le quartet Padashti Lista Église Saint-Pierre Offert par la Ville Infos : 04 67 50 42 23 Les places seront à retirer à partir du 14 février pour les résidents palavasiens et à partir du 21 février pour tous auprès du service de la culture au 46 av. de l’étang du Grec du lundi au vendredi. Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-02-16 par OT PALAVAS-LES-FLOTS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots Departement Hérault

Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/

16ÈME FESTIVAL “MUSIQUES ENTRE TERRE ET MER” Palavas-les-Flots 2022-03-06 was last modified: by 16ÈME FESTIVAL “MUSIQUES ENTRE TERRE ET MER” Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 6 mars 2022 Hérault Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hérault