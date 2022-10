16ème Festival Le Fruit des Voix Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

16ème Festival Le Fruit des Voix Lons-le-Saunier, 11 octobre 2022, Lons-le-Saunier. 16ème Festival Le Fruit des Voix

Lons-le-Saunier Jura

2022-10-11 – 2022-11-05 Lons-le-Saunier

Jura EUR 5 22 16ème Festival Vocal Le Fruit des Voix. Du 11 octobre au 5 novembre 2022 dans le Jura.

Des voix aux couleurs multiples à travers des musiques actuelles de tous horizons. admapcom@orange.fr +33 3 63 67 25 69 https://www.lefruitdesvoix.com/accueil Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse Lons-le-Saunier Jura Ville Lons-le-Saunier lieuville Lons-le-Saunier Departement Jura

Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons-le-saunier/

16ème Festival Le Fruit des Voix Lons-le-Saunier 2022-10-11 was last modified: by 16ème Festival Le Fruit des Voix Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 11 octobre 2022 Jura Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier, Jura

Lons-le-Saunier Jura