[http://www.festivaldujeuderole.fr](http://www.festivaldujeuderole.fr)ion Nickel est fière de vous annoncer la 16ème édition du Festival du Jeu de Rôle qui se tiendra à Kaysersberg (Haut-Rhin) le week-end du 7 au 8 Mai 2022. Le thème sera « La science-Fiction ». Ouvert au public, le Festival déploiera des nombreuses tables de jeu de rôle « papier », son Grandeur Nature, son marché rolistico-fantastique; il accueillera de nombreuses maisons d’édition de jeu de rôle. Une petite restauration sera disponible selon les règles sanitaires en vigueur. La couverture médiatique sera renforcée: la mise au point est en cours. Nous vous attendons nombreux. Le contact est [festival.nickel@gmail.com](mailto:festival.nickel@gmail.com) et toutes les informations sont sur notre site www.festivaldujeuderole.fr

Entrée libre

2022 : le retour de la Science Fiction. L’Association Nickel remet à l’honneur les multiples univers de la SF pour la 16ème édition du Festival du Jeu de Rôle Mairie de Kaysersberg 39 rue du Général de Gaulle 68240 Kaysersberg-Vignoble Kaysersberg-Vignoble Kaysersberg Haut-Rhin

