16ème Festival du film d’archéologie d’Amiens Amiens, 28 mars 2022, Amiens.

16ème Festival du film d’archéologie d’Amiens Amiens

2022-03-28 – 2022-04-02

Amiens Somme

En proposant, depuis 1990, à un large public de nombreux documentaires, les festivals successifs ont renouvelé la présentation du patrimoine archéologique. Le film offre en effet une vision attrayante de notre passé, appuyée sur une recherche scientifique débarrassée par l’image de son aspect rébarbatif. Il permet de faire découvrir, de la fouille à la reconstitution archéologique en passant par les travaux de laboratoire, les différentes étapes de la recherche archéologique.

La séance d’inauguration, qui sera consacrée à la Préhistoire, et plus particulièrement au rôle des femmes, permettra de faire le point sur des problématiques qui restent éminemment actuelles et toujours sujettes à débat. Le Festival, c’est aussi la diffusion de près de 70 documentaires programmés au travers des 15 autres séances offrant un vaste panorama géographique des découvertes et des problématiques archéologiques récentes. Les rencontres avec les chercheurs et les meilleurs spécialistes permettent d’exposer les problèmes scientifiques ; celles avec les réalisateurs s’attachent aux divers aspects de la médiation de l’archéologie.

tahar.benredjeb@culture.gouv.fr +33 3 22 97 33 44

Droits réservés

dernière mise à jour : 2022-03-14 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – ADRT80