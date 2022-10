16ème festival cinéma jeunes publics Gençay Gençay Catégories d’évènement: Gençay

Vienne Le festival du cinéma jeunes publics vous ouvre ses portes au cinéma de Gençay !

Au programme, : 10 films de contes et d’histoires venus des quatre coins de la planète, pour vous faire voyager en famille

Réservation conseillée sur le site internet du cinéma

