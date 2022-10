16ème Festival aux disques, BD, CD, et DVD Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

16ème Festival aux disques, BD, CD, et DVD Montluçon, 13 novembre 2022, Montluçon. 16ème Festival aux disques, BD, CD, et DVD

70 rue Eugène-Sue Espace Saphir Parc des Expositions Montluçon Allier Espace Saphir 70 rue Eugène-Sue

2022-11-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-13 18:00:00 18:00:00

Espace Saphir 70 rue Eugène-Sue

Montluçon

Allier EUR 2 2 Organisé par : Phil Records phil03record@hotmail.fr Espace Saphir 70 rue Eugène-Sue Montluçon

