2022-03-21 – 2022-03-26

Châtillon-Saint-Jean Drôme Animations, Dédicaces, Vente de livres,

Rencontre avec des auteurs et illustrateurs…

Cet évènement permet des échanges, des rencontres et des ateliers avec des auteurs (et des illustrateurs) et les enfants de nombreuses écoles de la Drôme des Collines. salonchatillon@gmail.com https://www.livre-jeunesse-chatillon.com/ Châtillon-Saint-Jean

