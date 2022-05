16ème édition de musica’lagos Lagos Lagos Catégories d’évènement: 64800

Lagos

16ème édition de musica’lagos Lagos, 11 juin 2022, Lagos. 16ème édition de musica’lagos Lagos

2022-06-11 15:00:00 – 2022-06-11 00:00:00

Lagos 64800 Lagos La 16ème Edition du Festival Musica’Lagos revient.

Au programme :

15h : baptême de moto sur réservation

17h30 : Will Decoud (Spectacle pour enfants)

19h00 : CHAFAO (Po – chanson française)

21h00 : Alma Flamenca (Flamenco pop)

Lagos

