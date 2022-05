16ème édition de musica’lagos

16ème édition de musica’lagos, 12 juin 2022, . 16ème édition de musica’lagos

2022-06-12 15:00:00 – 2022-06-12 00:00:00 La 16ème Edition du Festival Musica’Lagos revient.

Au programme :

11h baptême de moto sur réservation

12h30 : Romance de barrio (Trad Amérique du Sud)

14h30 : Tremplin

17h30 : Psoabdy (Rock) La 16ème Edition du Festival Musica’Lagos revient.

Au programme :

11h baptême de moto sur réservation

12h30 : Romance de barrio (Trad Amérique du Sud)

14h30 : Tremplin

17h30 : Psoabdy (Rock) La 16ème Edition du Festival Musica’Lagos revient.

Au programme :

11h baptême de moto sur réservation

12h30 : Romance de barrio (Trad Amérique du Sud)

14h30 : Tremplin

17h30 : Psoabdy (Rock) dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville