16ème édition de la Folkjournée Grand Kursaal | Besançon, 26 mars 2022

Après deux reports, le collectif folk de la MJC Palente organise le 26 mars 2022 la **16ème édition de la Folkjournée**, au Grand Kursaal de Besançon de 21h à 02h. Cédric Martin nous fera et vous fera le plaisir de diriger **le Grand Orchestre** dont vous ferez peut-être partie. Le principe, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la Folkjournée, est simple. Il s’agit de rassembler des musiciens amateurs (au sens noble du terme) au sein d’un grand orchestre éphémère qui jouera sur scène en première partie de soirée. Nous vous proposons donc de vous sensibiliser à la musique traditionnelle d’une part et, d’autre part, de vous initier au rôle de musicien de Bal Folk, puisque vous fournirez la cadence et porterez tous ensemble les danses sous la férule de Cédric Martin. Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir le plaisir de jouer pour faire danser. En seconde partie **Cédric Martin**, fameux accordéoniste Alsacien jouant notamment au sein de Salmanazar, duo Expire ou encore Big Jeans. Ses racines, elles sont incontestablement en Alsace. C’est en effet dans sa région natale qu’a germé sa carrière de musicien. Armé de son accordéon diatonique, il occupe aujourd’hui une belle place dans le réseau des musiciens traditionnels de la région. Ses ailes, il les déploie au gré du vent à Paris, en province mais aussi de l’autre côté de la Manche, au Maroc, en Suisse… Cédric a des projets plein la tête : des compositions, de nouvelles formations musicales, des stages… bref pas de quoi s’ennuyer! Il aime jouer pour la danse par-dessus tout, mais vous le verrez également en concert, dans un spectacle vivant, pour accompagner un chanteur pour enfants ou encore pour animer divers évènements. Puis en dernière partie, **Fred Sonnery**. Il commence en s’intéressant tout d’abord aux musiques traditionnelles des régions de France puis aux musiques improvisées qui lui permettent d’exploiter l’accordéon diatonique d’une autre manière que la voie traditionnellement empruntée. Il est à l’origine ou intègre diverses formations : Duo Balzam, Les Poules à Facettes, Kinetic, Les Menestrels de Kelyre, Vouv Tia Venou. Après une formation Jazz et musiques actuelles, il poursuit ses recherches autour de l’instrument et de son jeu, afin d’en exploiter encore plus les possibilités.

Tarif Bal :12€, 9€, 6€. Adhésion MJC Palente obligatoire pour participer au Grand Ensemble 9€/6€.

Grand Kursaal | Besançon 2 Place du Théatre, 25000 Besançon, France Besançon Doubs



2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T23:59:00;2022-03-27T00:01:00 2022-03-27T01:59:00