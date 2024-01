16ème édition d’Ambertrail Le bourg Marsac-en-Livradois, dimanche 26 mai 2024.

16ème édition d’Ambertrail Le bourg Marsac-en-Livradois Puy-de-Dôme

L’Ambertrail propose 3 parcours trails 13, 21 et 41 km et 2 randonnées 13 et 21 km.

.

Le bourg La petite vitesse

Marsac-en-Livradois 63940 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 08:00:00

fin : 2024-05-26 10:30:00



L’événement 16ème édition d’Ambertrail Marsac-en-Livradois a été mis à jour le 2024-01-25 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez