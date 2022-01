16ème de finale d’Eurocup – ESBVA-LM contre Lublin – Match aller Palacium Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

16ème de finale d'Eurocup – ESBVA-LM contre Lublin – Match aller

Palacium, le mardi 25 janvier à 20:00

Palacium, le mardi 25 janvier à 20:00

**Nos Guerrières vont affronter Lublin pour le compte des 16ème de finale mardi 25 janvier 2022 (match aller) à 20h au Palacium.** Suite au report du match aller, le **match retour initialement prévu jeudi 20 janvier 2022 au Palacium a été également reporté**. En raison de cas de covid-19 et un calendrier très serré pour le club polonais de Lublin, la FIBA, en accord avec les deux clubs, a pris la décision de jouer **les deux matchs au Palacium** ! A noter **Les places pour le match initialement prévu jeudi restent valables pour le match du mardi 25 janvier.** **Lien de réservation pour le 25** : [[https://www.billetweb.fr/lublin-esbva-lm-match-aller](https://www.billetweb.fr/lublin-esbva-lm-match-aller)](https://www.billetweb.fr/lublin-esbva-lm-match-aller)

