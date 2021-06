16ème biennale de céramique contemporaine Langeais, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Langeais.

16ème biennale de céramique contemporaine 2021-07-10 – 2021-08-22

Langeais Indre-et-Loire Langeais

Reposant sur un passé chargé d’histoire d’extraction de la terre et d’industrie céramique, la Biennale de la Céramique contemporaine de Langeais existe depuis plus de 30 ans.

La Biennale se consacre pleinement à apporter une visibilité à l’art de la céramique en Indre et Loire.

Elle est devenue d’une part un événement artistiquement attendu et d’autre part, elle est une manifestation au visage populaire, reconnue comme une des manifestations phares de la région.

Pour cette 16ème édition, 12 artistes céramistes se partageront l’espace le temps d’un été.

accueil@ladouve.fr http://www.langeais.fr/

