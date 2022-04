16ÈME AUTOUR DU QUATUOR Saint-Julien, 13 août 2022, Saint-Julien.

16ÈME AUTOUR DU QUATUOR Saint-Julien

2022-08-13 18:00:00 – 2022-08-13

Saint-Julien Hérault Saint-Julien

16 EUR Ce festival séduit chaque été un nombre croissant de mélomanes , non seulement par sa programmation de qualité, mais aussi par des lieux magiques, comme l’église romane du prieuré de Saint-Julien, la découverte de jeunes talents en début de carrière, à côté d’artistes confirmés, une ambiance chaleureuse. Le principe du festival est de greffer autour du quatuor, du quintette ou du trio.

Au programme de cette édition

*CET ÉTRANGE ÉCLAT (Ensemble baroque)

Chloé LUCAS, violone

Nora DARGAZANLI, clavecin

Agnès BOISSONNOT-GUILBAUT, viole

Gauthier BROUTIN, violoncelle baroque

Boismortier – Dulphy – Marcello – Barrière

Magnifique jeune ensemble baroque à l’aube d’une carrière qui s’annonce d’ores et déjà très prometteuse !

*AIRS D’OPÉRAS BAROQUES

Andrea BÜCHEL, soprano et commentaires

Carole PARER, clavecin

Chloé LUCAS, violone

Lully – Händel – Rameau – Purcell

Renouant avec le Prieuré de Saint-Julien après quelques années d’absence, la claveciniste Carole Parer magnifiera quelques-uns des plus beaux airs d’opéras baroques en compagnie d’une excellente soprano et récitante.

*QUATUOR PHANTASY

Ilyes BOUFADDEN, hautbois

Vassily CHMYKOV, violon

Loan CAZAL, alto

Hanna SALZENSTEIN, violoncelle

J.-Ch. Bach – Campbell-Howes – Schubert – Mozart

Première occitane de la nouvelle composition de Christopher Campbell-Howes au Prieuré de Saint-Julien ! Elle sera interprétée par le Quatuor Phantasy avec, à sa tête, le hautboïste Ilyes Boufadden dont le très beau jeu s’est certainement gravé dans la mémoire de ceux qui l’ont entendu l’année dernière. Au programme également le merveilleux Quatuor pour hautbois et cordes de Mozart.

*RÉCITAL VIOLON-PIANO

Gabriel TCHALIK, violon

Dania TCHALIK, piano

Saint-Saëns – Brahms – Franck

Premier des deux concerts avec l’exceptionnelle fratrie Tchalik : ce soir le violoniste Gabriel et le pianiste Dania Tchalik. Ils rendront hommage au deux centième anniversaire de la naissance de César Franck en interprétant sa grandiose Sonate pour violon et piano. Elle sera précédée de deux autres chefs-d’œuvre du répertoire pour violon et piano.

Dimanche 21 août – 18h00 – Prieuré de Saint-Julien

QUATUOR TCHALIK + Dania TCHALIK, piano

Beethoven – Franck

Et voici la fratrie Tchalik au complet qui, après un des Quatuors tardifs de Beethoven, rendra un nouvel hommage à César Franck avec son majestueux Quintette pour piano et cordes. Ne ratez en aucun cas ce Final du 16ème Autour du Quatuor !

Ce festival séduit chaque été un nombre croissant de mélomanes , non seulement par sa programmation de qualité, mais aussi par des lieux magiques, comme l’église romane du prieuré de Saint-Julien, la découverte de jeunes talents en début de carrière, à côté d’artistes confirmés, une ambiance chaleureuse. Le principe du festival est de greffer autour du quatuor, du quintette ou du trio.

contact@amvjo.org +33 4 67 97 06 65 https://www.amvjo.org/

Ce festival séduit chaque été un nombre croissant de mélomanes , non seulement par sa programmation de qualité, mais aussi par des lieux magiques, comme l’église romane du prieuré de Saint-Julien, la découverte de jeunes talents en début de carrière, à côté d’artistes confirmés, une ambiance chaleureuse. Le principe du festival est de greffer autour du quatuor, du quintette ou du trio.

Au programme de cette édition

*CET ÉTRANGE ÉCLAT (Ensemble baroque)

Chloé LUCAS, violone

Nora DARGAZANLI, clavecin

Agnès BOISSONNOT-GUILBAUT, viole

Gauthier BROUTIN, violoncelle baroque

Boismortier – Dulphy – Marcello – Barrière

Magnifique jeune ensemble baroque à l’aube d’une carrière qui s’annonce d’ores et déjà très prometteuse !

*AIRS D’OPÉRAS BAROQUES

Andrea BÜCHEL, soprano et commentaires

Carole PARER, clavecin

Chloé LUCAS, violone

Lully – Händel – Rameau – Purcell

Renouant avec le Prieuré de Saint-Julien après quelques années d’absence, la claveciniste Carole Parer magnifiera quelques-uns des plus beaux airs d’opéras baroques en compagnie d’une excellente soprano et récitante.

*QUATUOR PHANTASY

Ilyes BOUFADDEN, hautbois

Vassily CHMYKOV, violon

Loan CAZAL, alto

Hanna SALZENSTEIN, violoncelle

J.-Ch. Bach – Campbell-Howes – Schubert – Mozart

Première occitane de la nouvelle composition de Christopher Campbell-Howes au Prieuré de Saint-Julien ! Elle sera interprétée par le Quatuor Phantasy avec, à sa tête, le hautboïste Ilyes Boufadden dont le très beau jeu s’est certainement gravé dans la mémoire de ceux qui l’ont entendu l’année dernière. Au programme également le merveilleux Quatuor pour hautbois et cordes de Mozart.

*RÉCITAL VIOLON-PIANO

Gabriel TCHALIK, violon

Dania TCHALIK, piano

Saint-Saëns – Brahms – Franck

Premier des deux concerts avec l’exceptionnelle fratrie Tchalik : ce soir le violoniste Gabriel et le pianiste Dania Tchalik. Ils rendront hommage au deux centième anniversaire de la naissance de César Franck en interprétant sa grandiose Sonate pour violon et piano. Elle sera précédée de deux autres chefs-d’œuvre du répertoire pour violon et piano.

Dimanche 21 août – 18h00 – Prieuré de Saint-Julien

QUATUOR TCHALIK + Dania TCHALIK, piano

Beethoven – Franck

Et voici la fratrie Tchalik au complet qui, après un des Quatuors tardifs de Beethoven, rendra un nouvel hommage à César Franck avec son majestueux Quintette pour piano et cordes. Ne ratez en aucun cas ce Final du 16ème Autour du Quatuor !

Saint-Julien

dernière mise à jour : 2022-03-23 par