16e Vente aux enchères « Prestige » de vaches Label Rouge Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2022, Paris.

C’est sans conteste la plus ancienne vente organisée dans le cadre du Salon de l’Agriculture mais également la plus prestigieuse de l’année pour la race Limousine, avec les meilleurs animaux sélectionnés dans les meilleurs élevages de la race et représentant le top de la Qualité. Cette vente est réellement un moment fort et un rendez-vous incontournable de la présence Limousine au Salon International de l’Agriculture qui attire en nombre la presse et les médias. C’est incontestablement la vente la plus prestigieuse de l’année qui réunit les meilleurs animaux du marché. Pour preuve, la spectaculaire enchère record à 20 100 € pour une vache exceptionnelle il y a 8 ans ou encore les moyennes de prix « hors normes » enregistrées sur les dernières éditions (entre 9 000 et 10 000 € sur les 8 dernières années), fruit du bras de fer que se livrent les acheteurs. Cette année donc, la vente de 11 animaux labellisables aura lieu le lundi 28 février de 15h00 à 17h00 sur le ring de présentation du Hall 1. La vente aux enchères est l’illustration parfaite d’une démarche filière et qualité « de l’étable à la table ». La Limousine est l’une des rares races à proposer ce type d’animation spectaculaire dans le cadre du Salon. Les cours des précédentes éditions illustrent parfaitement une réalité : une production de qualité supérieure appelle des prix rémunérateurs proposés par des points de vente (restaurants, boucheries, GMS) désireux de proposer le « nec plus ultra » de la viande rouge à leurs clients. A travers cette vente aux enchères Prestige de Paris, le consommateur pourra constater la rigueur et l’exigence de cette filière labellisée qui connaît un nouvel essor et qui exprime son savoir-faire et sa passion de la qualité, de l’élevage au point de vente.

Entrée libre

Bouchers, restaurateurs et grandes surfaces vont faire monter les enchères pour des vaches Limousine Label Rouge d’exception !

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris



