Marché couvert de Colmat, le samedi 18 juin à 09:30

Le Trophée Régional d’Innovation Alimentaire du Grand Est (TRIAGE) est un concours alimentaire créé en 2007 par la Faculté de marketing et d’agrosciences (FMA) de Colmar. Depuis l’adhésion de la FMA au CMQ Agroalimentaire Grand Est en 2017, le TRIAGE s’est ouvert, permettant à d’autres établissements d’enseignements de participer. Ainsi, ce trophée mobilise une centaine d’apprenants issus de plusieurs formations de niveaux différents : des apprentis de BTM Pâtisserie du CFA Marcel Rudloff, des lycées en filière STL du lycée Blaise Pascal ou encore des étudiants en BTSA STA des Sillons de Haute Alsace, avec des étudiants en Licence 3 en agronomie-agroalimentaire et Licence 3 gestion parcours marketing…. Pour cette 16e édition, les équipes d’apprenants s’affronteront pour décrocher quatre prix : – le prix du jury professionnel – le prix spécial “Coup de cœur de l’Interprofession des fruits et légumes d’Alsace” – le prix spécial de l’Interparc des Parcs Naturels Régionaux du Grand Est – le prix du jury public Les trois premiers prix sont décernés par le jury professionnel et les représentants de l’interprofession des fruits et légumes d’Alsace et de l’interparc des parcs naturels régionaux du Grand Est. Quant au dernier, il est attribué par le grand public invité à venir découvrir les stands et univers des projets en compétition. À noter néanmoins que compte tenu de la crise sanitaire, il ne sera pas possible pour le grand public de déguster les produits imaginés par les étudiants. Le prix du public se basera alors sur la qualité des stands et des discours des équipes. Ainsi, si vous souhaitez découvrir les travaux de ces équipes d’apprenants, n’hésitez pas à faire un tour au marché couvert de Colmar le samedi 18 juin 2022, entre 9h30 et 16h30.

Accès libre

Découvrez des produits alimentaires innovants proposés par des équipes d’apprenants passionnées !

Marché couvert de Colmat 13 rue des Écoles 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin



2022-06-18T09:30:00 2022-06-18T16:30:00