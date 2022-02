16e Round, Hurricane Carter Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre ———- **Abdelhakim Didane** **Cie Draoui Production** Boxeur noir américain, Rubin « Hurricane » Carter est arrêté en 1966 pour un triple meurtre. Clamant son innocence, il est néanmoins condamné. Depuis sa prison, il nous raconte ce qui l’a amené jusque là. Une agression dont il fait l’objet le conduit en maison de redressement à l’âge de onze ans. Son passage dans l’armée, sa rencontre avec les mots, les coups qu’il essuiera – durant sa brillante carrière de boxeur professionnel comme avec le système judiciaire – tracent un parcours de combattant hors norme. **Avec** Abdelhakim Didane / **Direction d’acteur** Anne Bourgès

Culture

